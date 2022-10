Red Bull ultrapassou limite orçamental de 2021: Verstappen não tem título mundial em risco

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) confirmou esta segunda-feira que a Red Bull excedeu os 145 milhões de dólares (cerca de 149 milhões de euros) do limite orçamental proposto para 2021, sendo que os vice-campeões do último campeonato de construtores - que viu o holandês Max Verstappen sagrar-se pela primeira campeão mundial de Fórmula 1 -, foram a única equipa que não respeitou este limite.

O órgão entendeu que a Red Bull cometeu uma "violação de conduta" em relação ao limite orçamental do último ano. Contudo, esta foi uma "quebra mínima" do teto orçamental (inferior a 5% do seu limite), o que deixa de fora as possibilidade de a equipa ter qualquer tipo de punição desportiva (exclusão do Campeonato do Mundo estava entre as possíveis sanções que poderiam ser aplicadas) e de ser retirado a Max Verstappen o título mundial conquistado em Abu Dhabi.

Já a Aston Martin terá violado os procedimentos das regras financeiras, ainda que não tenha excedido o limite orçamental, e também será sancionada pela FIA, que estuda agora as punições a serem aplicadas às duas equipas.

"A revisão da documentação enviada foi um processo intenso e municioso, que contou com o total apoio de todos os participantes ao fornecer as informações necessárias para avaliarmos a sua situação financeira durante este primeiro ano do Regulamento Financeiro. A Administração do Limite de Custos da FIA observa que todos os participantes agiram sempre com espírito de boa fé e cooperação durante todo este processo."

"A FIA também constata que, devido ao facto de este ter sido o primeiro ano em que foi aplicado o Regulamento Financeiro, a intervenção da Administração do Limite de Custos da FIA limitou-se a revisar as apresentações feitas pelos participantes e que nenhuma investigação formal foi iniciada."

"A Administração do Limite de Custos da FIA está a determinar qual será o curso de ação a ser tomado de acordo com os Regulamentos Financeiros em relação à Aston Martin e à Red Bull e mais informações serão comunicadas em conformidade com os Regulamentos", pode ler-se.

Então, por que motivo o título de Max Verstappen se mantém? De acordo com o Regulamento Financeiro, a violação de gastos excessivos inferiores a mais de 5% do limite orçamental dão apenas direito a penalidades financeiras e/ou penalidades desportivas de menor. Sanções como exclusão do Campeonato Mundial ou perda de título mundial de um determinado piloto é apenas equacionado quando uma equipa superar em mais de 5% o limite orçamental determinado pela FIA.



De notar ainda que tanto a Red Bull como a Aston Martin poderão recorrer desta decisão.