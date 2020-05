Renault pensa em Fernando Alonso

Fernando Alonso pode regressar ao Mundial de Fórmula 1 em 2021, segundo avança a Marca. Tudo porque a Renault estará a pensar no piloto espanhol de 38 anos, para o lugar que Daniel Ricciardo vai deixar vago quando partir para a McLaren.





De acordo com a publicação espanhola, as negociações deverão ser longas, sendo que responsável Cyril Abiteboul acredita que o duas vezes campeão mundial seria o nome ideal para substituir o australiano. Já a revista francesa 'Auto Hebdo' garante que há um pré-acordo tendo em vista o regresso de Fernando Alonso ao Mundial de Fórmula 1 e à Renault, equipa que representou durante várias épocas.Recorde-se que Fernando Alonso tem uma vasta experiência a competir no Mundial. Estreou-se em 2001 e abandonou em 2018. Pelo meio disputou 314 Grandes Prémios, tendo ganho 32 corridas e conquistado dois Mundiais (2005 e 2006).