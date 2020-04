Renovação de Hamilton congelada

A Fórmula 1 está parada nas pistas, mas os bastidores continuam bem ativos! Com o calendário competitivo a sofrer diversas alterações devido à pandemia do novo coronavírus –o Grande Prémio no Canadá (14 de junho) foi ontem o nono a ser adiado –, continuam a aumentar os rumores sobre o futuro da maior estrela do circuito: Lewis Hamilton. O seis vezes campeão mundial está em final de contrato com a Mercedes e, neste momento, é um assunto tabu na escuderia britânica, que pode perder o seu piloto no final da temporada... para a eterna rival Ferrari. "Temos problemas mais importantes para resolver", disparou Toto Wolff, responsável da Mercedes.

De acordo com a imprensa britânica, Hamilton vai à procura do seu último grande contrato da carreira, uma vez que iniciará a próxima temporada com 36 anos. Depois de uma fase em que as negociações com a Mercedes pareciam estar bem encaminhadas, a demora do anúncio do novo vínculo está a alimentar cada vez mais especulação, ao ponto de a Ferrari estar disponível para ‘atacar’ o britânico para 2021, que nesta fase tem a renovação de contrato congelada.

A mítica escuderia italiana não conquista o título mundial desde 2007 (Kimi Räikkönen) e continua bastante pressionada para regressar ao topo da Fórmula 1. Com a situação de Sebastian Vettel igualmente indefinida e Charles Leclerc ainda com pouca experiência, a formação liderada por Binotto está obrigada a pensar no futuro, com Hamilton a surgir como tremendo trunfo e tema discutido nos bastidores.

Relação fria com Wolff

O início atribulado da temporada ajudou ao aumento da especulação em torno da saída de Hamilton. Foi na Austrália, naquela que seria a prova inaugural da época, quando a organização demorou tempo a tomar a decisão de cancelar o evento devido à Covid-19. Wolff era inicialmente adepto que o GP se realizasse, indo contra a opinião de... Hamilton, defensor desde a primeira hora que não havia condições. Este episódio terá contribuído para a relação fria entre ambos.



NÚMEROS



48 milhões de euros são o salário anual estimado de Lewis Hamilton esta temporada na Mercedes. É o piloto que ganha mais dinheiro, à frente de Vettel (42 milhões) e de Max Verstappen (40)



6 títulos mundiais do piloto nascido em Stevenage (2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019). Nesta temporada que ainda não se iniciou, o britânico tem a possibilidade de igualar o recorde de troféus do lendário Michael Schumacher (7)