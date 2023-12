Rent-a-car algarvio nega Mercedes AMG GT a Max Verstappen por ser... "demasiado novo"

Max Verstappen é provavelmente um dos melhores pilotos do mundo, talvez mesmo o melhor, mas há regras que, por mais talento que tenha, parecem ser para cumprir. Foi isso mesmo que o holandês sentiu na pele esta semana no Algarve, quando se viu impedido de alugar um Mercedes AMG GT por ser "demasiado novo" para conduzir aquele bólide segundo as regras do rent-a-car Sixt - teria de ter 30 anos, quando ainda só tem 26.A situação, segundo detalha o 'The Sun', ocorreu no início da semana, no aeroporto de Faro, onde chegou na companhia de um grupo de 20 amigos com o intuito de passar alguns momentos de diversão no sul do nosso país. Para isso, Max alugou o Autódromo Internacional do Algarve e também reservou 20 bólides na referida rent-a-car, um deles o tal Mercedes AMG GT, capaz de atingir os 314 km/h. Para o holandês seria algo perfeitamente normal atingir aquelas velocidades no circuito algarvio - até porque está bem habituado a isso no seu Red Bull -, mas a Sixt não abriu uma exceção e o tricampeão do Mundo de Fórmula 1 teve de se contentar com uma máquina bem menos poderosa."Quando chegou ao aeroporto ficou chocado quando lhe disseram que não podia conduzir o Mercedes que queria. É um piloto experiente na Fórmula 1, que está habituado a lidar com carros potentes, por isso é algo inacreditável pensar que não o deixaram conduzir esse. Mas eram essas as regras e nós acabámos por obedecer a elas", disse uma fonte ao referido jornal.Em vez do Mercedes - que acabou por ser conduzido pelo agente do piloto -, Verstappen acabou por conduzir um BMW capaz de chegar aos 250 km/h.O 'The Sun' contactou também a rent-a-car, que através de uma fonte oficial pediu desculpas ao holandês e deu um pequeno puxão de orelhas público aos funcionários do aeroporto algarvio por não terem aberto uma exceção."Os funcionários da Sixt em Portugal apenas seguiram as regras que estão criadas por questões de seguradoras. De forma a ser encontrada uma solução no momento, providenciámos ao Sr. Verstappen outro veículo de topo. Contudo, há situações especiais que podem justificar um desvio às regras. Este era um desses casos. Pedimos desculpa ao Sr. Verstappen. Ele pode alugar o carro que quiser em qualquer altura. Não temos qualquer dúvida quanto à sua capacidade e experiência para conduzir carros destes".