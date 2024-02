Revolução à vista na Fórmula 1: DRS ativado mais cedo e corridas 'sprint' com novo formato

A nova temporada de Fórmula 1 ainda não arrancou, mas nos bastidores há muito que a época tem vindo a ser preparada. Esta segunda-feira, na sede da Formula One Management, realizou-se a primeira reunião da Comissão da Fórmula 1 em 2024 onde foram apresentadas algumas das mudanças que poderão entrar em vigor já no arranque da nova temporada, que se inicia já este mês com a fase de testes no Bahrain, entre os dias 21 e 23, uma semana antes da primeira etapa do Mundial, também no Bahrain (29 de fevereiro a 2 de março).

Uma das principais alterações que estão em cima da mesa está relacionada com uma reformulação do novo formato das corridas de sprint. De acordo com a nota publicada no site oficial da Federação Internacional do Automóvel (FIA), perspetiva-se que o formato das corridas de sprint em 2024 seja o seguinte: FP1 e Qualificação Sprint a acontecerem na sexta-feira, a corrida Sprint e a Qualificação para a corrida de domingo a decorrerem no sábado e para o domingo fica apenas a realização do Grande Prémio. Recorde-se que até ao momento realizava-se a primeira sessão de treinos livres e a qualificação na sexta-feira, a qualificação para a sprint (Sprint Shootout) e a corrida de sprint no sábado e o Grande Prémio no domingo, sendo que o último dia, reservado apenas à corrida, é o único que se mantém sem alterações.





Outro dos pontos importantes nas alterações dos regulamentos para este ano prende-se com a utilização do DRS, cuja ativação será antecipada para uma volta, em vez das habituais duas voltas após o início da corrida ou reinício após entrada de um Safety Car em pista.O último mas não menos importante dado a retirar da nota hoje publicada pela FIA refere-se ao número de Unidades de Potência por piloto ao longo da temporada. Até então, os pilotos tinham direito a usar até três Unidades de Potência durante o ano, agora terão a possibilidade de aumentar esse número para quatro, dando assim margem de manobra para que os pilotos possam extrair ainda mais potência dos seus monolugares.Importante referir que todas estas alterações, previstas para o regulamento deste ano, terão de ser ainda apresentadas e posteriormente validadas pelo Conselho Mundial de Automobilismo da FIA.