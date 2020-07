Ricciardo defende quem não se ajoelhou no protesto contra o racismo

Deu que falar o protesto contra o racismo realizado antes do arranque do Grande Prémio da Áustria, especialmente por causa dos seis pilotos que decidiram não se ajoelhar naquele momento. A situação motivou algumas críticas, especialmente aos mais sonantes como Charles Leclerc ou Max Verstappen - que até sentiram necessidade de se justificarem -, mas para Daniel Ricciardo ninguém deve ser julgado por ter ou não ajoelhado. À imprensa do seu país, o australiano defende quem não o fez e assume que a decisão dos seis pilotos em causa poderá bem sido provocada por algum receio relativamente às origens dos pilotos.





"A conversa que tivemos na sexta-feira entre pilotos foi essencialmente para dizer que todos nós estávamos juntos na luta contra o racismo. Todos apoiamos a causa. Mas creio que há alguma 'complicação' em relação a alguns pilotos devido à sua nacionalidade e o que isso poderia significar. Mas obviamente que esse ato teria apenas a ver com um apoio ao movimento Black Lives Matter. Não é nada político ou o que seja. Todos percebemos que apenas faremos aquilo que nos deixa confortáveis. Mas ninguém será julgado ou criticado se não estiverem ali de determinada forma ou se não se ajoelharem", assegurou o australiano, citado pelo portal Yahoo Sports.