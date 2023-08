Ricciardo descobre que é protagonista de romance erótico em que mulher sonha... com o seu pescoço

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Daniel Ricciardo (@danielricciardo)

Daniel Ricciardo foi esta segunda-feira operado à mão esquerda, depois do acidente que sofreu nos treinos de sexta-feira do GP da Holanda, e vai ter tempo para ter o romance erótico recentemente publicado pela australiana Anita Driver em que é protagonista.A obra, intitulada 'Overtake My Heart: Thicc Ric Races for Love', foi publicada em julho, tem 34 páginas e está disponível na Amazon. É o primeiro de 69 livros da série 'Aventuras Eróticas de Daniel Ricciardo' e na capa assegura que é "uma grande prenda para as mães".Só que o piloto australiano da AlphaTauri não tinha conhecimento da publicação e não escondeu a surpresa quando foi confrontado com o livro erótico num podcast. "Nunca ouvi falar disto, penso que estou lisonjeado, não sei... Nunca ouvi falar. Estou a partir do princípio que não estás a gozar comigo, porque sou muito ingénuo", começou por dizer.Mas a obra existe mesmo e quando viu a capa, onde aparece bem musculado... "Que raio é isto? Pareço um maluco", constatou o piloto, soltando uma gargalhada.Uma das passagens do livro mostra que a personagem principal tem um particular fascínio... pelo pescoço de Ricciardo."A Emely deixou-se levar pelo que estava a ver, o seu coração batia mais rápido ao imaginar como seria tocar naquele pescoço poderoso. Não há nenhum pescoço que se lhe compare. Dizem que os homens são compostos por 75 por cento de água, mas o Daniel não. Ele era 75 por cento pescoço."