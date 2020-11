Ronnie O'Sullivan minimiza os 7 títulos de Hamilton: «É como conduzires a fumar um charuto»

Lewis Hamilton conquistou domingo o seu 7.º título mundial de Fórmula 1, igualando o recorde de Michael Schumacher, e em Inglaterra já há quem apele à rainha para que o piloto da Mercedes receba o título de 'Cavaleiro'. Mas Ronnie O'Sullivan não concorda.





O campeoníssimo jogador de snooker considera que Hamilton tem a vida facilitada por ter um grande carro em mãos, contrariamente a outros atletas britânicos, cujos equipamentos de competição não lhes dão vantagens sobre os rivais."Se tens um carro que roda um segundo por volta mais rápido do que os outros, em teoria apenas tens de bater o teu companheiro de equipa [Valtteri Bottas], que neste caso até parece estar confortável com o papel secundário que tem vindo a desempenhar", explicou 'The Rocket', seis vezes campeão do Mundo de snooker, em declarações ao 'Daily Star'."Não tem o mesmo significado como num desporto como o ténis, onde o Federer joga no mesmo campo que os outros, ou como o atletismo, onde o Kipchoge corre contra toda a gente na mesma estrada. É fantástico o Lewis ter ganho 7 títulos mundiais, mas se o teu carro anda mais rápido do que o dos outros pode até cometer alguns erros e mesmo assim ganhar", adiantou O'Sullivan, explicando, assim, por que motivo Hamilton não deve receber o título de 'Sir'. E acrescenta: "É como conduzires um carro a fumar um charuto e com um dedo no volante!"O' Sullivan enumera Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Phil Taylor, Tiger Woods, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como alguns dos melhores atletas de sempre. "Penso que no desporto não deve de haver vantagens. Eu não me sentiria bem na minha carreira como jogador de snooker se andasse a jogar numa mesa onde os buracos fossem mais largos do que na mesa dos meus rivais. No snooker toda a gente tem o mesmo equipamento, eu não escolho os meus rivais nem a mesa."