Rússia fica impedida de assistir a transmissões de Fórmula 1

A Formula One, promotor do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, rescindiu o contrato com o seu difusor para a Rússia e bloqueou no país o acesso ao seu canal oficial difundido em linha.

A notícia é avançada pela AFP, que liga fontes próximos do promotor, que assim avança para uma nova etapa nas sanções impostas à Rússia pela invasão da Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Antes, já tinha sido suprimido o Grande Prémio da Rússia, em Sochi, e substituído o piloto russo Nikita Mazepin, na Haas.

No futebol, também as Ligas de França e de Inglaterra suspenderam a difusão para a Rússia.

No arranque dos segundos ensaio de pré-temporada no Bahrein, o alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) foi para a pista com um capacete com as cores da Ucrânia.

A cor predominante é o branco mas com as listas azul e amarela, tendo ainda representada uma pomba, o símbolo de 'Peace and love', as palavras 'No war' e a letra da canção 'Imagine', de John Lennon.

Por iniciativa da associação de pilotos de Grande Prémio, a GPDA, 18 dos titulares de F1 (a exceção foi o britânico Lewis Hamilton e o dinamarquês Kevin Magnussen) posaram atrás de uma bandeira ucraniana e de uma faixa com as palavras 'No War', no circuito de Sakhir, no Bahreïn.

Hamilton preferiu recorrer ao Instagram: "Estou de todo o coração com o corajoso povo da Ucrânia, que defende firmemente os seu valores de liberdade e paz", escreveu.

Os segundos ensaio de pré-temporada decorrem de hoje até sábado, uma semana antes do Grande Prémio do Bahrein, a primeira corrida da temporada.