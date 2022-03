Sainz: «Estive quase sempre a mais de meio segundo durante todo o fim de semana»

Carlos Sainz realçou a evolução que a Ferrari conseguiu fazer durante o fim de semana, com a escuderia a terminar a qualificação deste sábado com o primeiro e terceiro melhor tempos (Leclerc foi o mais rápido) e conseguindo lugares importantes para a primeira prova do Campeonato do Mundo no Bahrain.

"Para ser justo, estou feliz com o progresso que fizemos durante este fim de semana. Estive muito longe [da concorrência], tive alguns problemas com o carro, principalmente em perceber como conduzi-lo e estive quase sempre a mais de meio segundo [do melhor tempo] durante todo o fim de semana", assumiu o piloto espanhol da scuderia italiana, mostrando-se satisfeito com o facto de hoje ter lutado pela 'pole' juntamente com o seu colega de equipa.

"Estar a lutar pela 'pole position' durante a qualificação de hoje foram boas notícias para mim. E juntamente conseguir uma boa volta no início da Q3 e depois extrair aquele último décimo de segundo, mas ao mesmo tempo penso que foi merecido. Penso que o Charles [Leclerc] esteve à frente durante todo o fim de semana e mereceu a 'pole position'. A equipa fez um grande trabalho", terminou.