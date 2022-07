Sainz não bebeu uma gota de água em França: «O carro pesa demasiado...»

O Grande Prémio de França adivinhava-se difícil para Carlos Sainz. Largando da penúltima posição devido a uma penalização por troca de Unidade de Potência, o piloto espanhol da Ferrari tinha a árdua tarefa de subir o máximo de posições possível para conseguir ajudar Charles Leclerc a conquistar o máximo de pontos para a scuderia italiana no Campeonato de Construtores.

Contudo, a tarefa de Carlos Sainz tornou-se ainda mais difícil... e por escolha do próprio piloto. Em declarações após a corrida de domingo, o espanhol assumiu à 'FormulaPass' que escolheu não ter acesso ao sistema de hidratação do F1-75 com o intuito de perder peso no carro e, assim, ser mais rápido que os adversários em pista. "O carro pesa muito e decidi não beber. Também acabei por não suar muito, então preferi ir uma décima mais rápido do que hidratar-me", revelou o piloto espanhol, assumindo que "fazia muito calor" dentro do monolugar.

A tarefa de Carlos Sainz tornou-se ainda mais difícil à passagem da volta 18, altura em que o companheiro de equipa, que liderava a corrida, se despistou e deixou o espanhol com responsabilidades acrescidas. Ainda assim, Carlos Sainz minimizou os danos e terminou o GP na 5.ª posição, com direito a volta mais rápida, somando um total de 11 pontos para a Ferrari.

Hamilton ficou sem acesso ao sistema de hidratação

Carlos Sainz não foi o único piloto que competiu no último domingo sem acesso ao sistema de hidratação. Logo após o final da corrida no Circuito de Paul Ricard, Lewis Hamilton mostrou-se fisicamente afetado pelas altas temperaturas no traçado francês, assumindo que ficou sem beber desde a volta 20. "Na volta 20 o sistema de hidratação deixou de funcionar e estava realmente a precisar", atirou. Nas imagens recolhidas pela transmissão televisiva, quando o trio que conquistou um lugar no pódio ainda estava no 'Cooling Room', foi possível ver o heptacampeão mundial deitar-se no chão, completamente exausto.