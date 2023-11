Sainz vê tampa de esgoto destruir-lhe carro e ainda é penalizado: «Não consigo entender...»

Carlos Sainz não escondeu a frustração depois dos treinos livres desta manhã, em Las Vegas. O Ferrari do piloto espanhol sofreu graves danos devido a uma tampa de esgoto e, como teve de mudar a bateria - um dos componentes danificados no incidente da primeira sessão -, vai ser penalizado em 10 lugares na grelha de partida do Grande Prémio de domingo.



"Foi um dia duro. Sofri uma pancada muito forte nas costas e no pescoço no incidente que toda a gente viu. A tampa soltou-se e destruiu o carro, o chassis, o motor, a bateria e até o assento. A equipa fez um trabalho enorme para ter o monolugar pronto para os segundos treinos, foi um trabalho heróico. Conseguimos fazê-lo e recuperámos tempo", explicou o espanhol, que foi segundo, atrás do companheiro de equipa, Charles Leclerc.



Mas Sainz não contava ser sancionado. "Parece que este fim de semana fomos competitivos e tenho vontade que chegue o sábado. O mau é que nos sancionaram em dez posições para a corrida de domingo porque a tampa danificou a bateria, entre outros componentes, e tivemos de a mudar. Sinceramente, não consigo entender e penso que devia ter-se considerado uma exceção pelo que aconteceu hoje, mas vamos ter de lidar com isso."