Sauber e Alfa Romeo prolonga parceria na Fórmula 1 "por vários anos"

A escuderia suíça Sauber e a construtora automóvel italiana Alfa Romeo, juntas no Mundial de Fórmula 1 desde 2018, prolongaram a sua parceira "por vários anos, com avaliações regulares anuais", anunciaram esta quarta-feira as duas estruturas.

"A extensão da parceria entre a Sauber Motorsport e a Alfa Romeo mostra o desejo de ambas de continuarem a progredir juntas, de forma totalmente integrada, com o objetivo de construir um futuro brilhante para a equipa e para a marca", refere o comunicado conjunto.

A marca italiana, que faz parte do Grupo Fiat, tal como a Ferrari, tornou-se em 2018 o principal patrocinador da Sauber, fundada pelo empresário suíço Peter Sauber, que passou a chamar-se, em 2019, Alfa Romeo Racing, no âmbito de um acordo técnico e comercial.

No campeonato deste ano, a escuderia compete com uma dupla de pilotos composta pelo finlandês Kimi Räikkönen, campeão mundial em 2007, e o italiano Antonio Giovinazzi.