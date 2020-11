Saúde de Schumacher volta a ser comentada por Jean Todt: «Está confortavelmente instalado»

É uma das poucas pessoas que vê com frequência o heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, que desde sofreu um grave acidente de esqui, em dezembro de 2013, que o deixou temporariamente em coma, pouco se sabendo sobre o seu estado de saúde. Jean Todt, antigo chefe da Ferrari, atual presidente da Federação Internacional do Automobilismo, volta a afirmar que o antigo heptacampeão mundial de F1 "está a lutar", junto da família.



Em entrevistado pela RTL, Jean Todt não fugiu ao tema, garantindo uma vez mais que Michael Schumacher está "bem acompanhado e confortavelmente instalado".



Apesar destes novos tempos, em que se vive uma pandemia, Jean Todt diz continuar a visitar Schumacher duas a três vezes por mês. "Ele continua a lutar e só podemos desejar a ele e à família que as coisas melhorem."