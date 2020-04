Sebastian Vettel diz que se move pela felicidade

Numa altura em que a renovação de Sebastian Vettel na Ferrari é um dos assuntos na ordem do dia na Fórmula 1, para além claro das consequências que a paragem forçada está a causar nas equipas, o alemão teceu algumas considerações sobre o dinheiro, ou antes, o que ele provoca, dizendo não se mover por ele e que a sua continuidade nas pistas não será em função das verbas. Em cima da mesa está uma proposta de renovação com a Ferrari muito abaixo dos 33 milhões de euros que recebe atualmente por ano.

"A Fórmula 1 é um circo, e um circo mimado. Tem muito dinheiro envolvido, e o dinheiro costuma deixar as pessoas mimadas", disse em entrevista ao site Motorsport, referindo que o seu lema é gostar do que faz. "Colocamos, de certa forma, a nossa vida em risco com o que fazemos, precisamos de gostar do que fazemos e não pelo dinheiro. E no nosso caso, as carreiras costumam ser menores do que outras. Então é muito importante estar feliz."

Vettel, de 32 anos, já aborda o que pode ser o seu futuro pós-Fórmula 1. "Acredito estar numa posição privilegiada de poder fazer diversas coisas. Tenho algumas ideias, mas ainda não decidi e não estou preocupado com isso."