Sergio Pérez avisa Red Bull: «Se não receber o apoio que preciso, também não o darei»

Sergio Pérez deixou um sério aviso à Red Bull, poucas horas antes do arranque da temporada de 2023, este fim de semana, no Grande Prémio do Bahrain. O piloto mexicano não vai trabalhar para o campeão mundial em título, Max Verstappen, se não sentir apoio por parte do holandês e da equipa."É importante trabalhar em equipa e, caso veja que não recebo o apoio que necessito, eu também não o darei, isso é óbvio. Mas não espero nada disto", explicou o piloto em declarações à Fox México."O importante é que temos tudo bem definido, vai ser uma temporada muito intensa, com seis carros a lutar pelo campeonato, por isso será importante trabalhar em equipa em muitas corridas", acrescentou Checo Pérez.O GP Bahrein, primeira prova do Mundial de 2023, disputa-se domingo, às 15 horas em Portugal Continental. Hoje realizam-se as duas sessões de treinos livres e amanhã a qualificação.