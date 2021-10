Sergio Pérez foi ao pódio no GP dos Estados Unidos sem beber uma gota de água durante a prova

Sergio Pérez afirmou, logo após o final do Grande Prémio dos Estados Unidos da América, em Austin, que a corrida deste fim de semana foi, "sem dúvidas, a mais longa" da sua carreira.

Em declarações aos canais oficiais da Fórmula 1, o piloto mexicano da Red Bull revelou que esteve desde a primeira volta até ao momento em que a bandeira axadrezada foi levantada sem beber água, por conta de um problema no seu sistema de hidratação, que está inserido no interior do seu carro.

"Foi uma loucura, sim. Eu não me estava a sentir bem de manhã e desde a primeira volta que fiquei sem água. Foi extremamente duro, à vigésima volta eu já estava completamente esgotado. Não tinha força, estava a perder força nas minhas mãos, nos meus pés, estava a ficar desconfortável com a minha visão, já estava em modo sobrevivência: continuar acompanhar apenas. Foi um período difícil que eu passei, não estava a conseguir controlar o carro por isso foi a corrida mais longa da minha vida, sem dúvidas", atirou o mexicano, que ainda assim conseguiu terminar no último lugar do pódio, ao lado de Lewis Hamilton (2.º) e do seu companheiro de equipa Max Verstappen (1.º).

Tem em conta todas as circunstâncias, o resultado só pode ser positivo para Checo, que aponta já a novo pódio no Grande Prémio do seu país, no México, a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1.

"Sim, é totalmente positivo - a energia das pessoas que diariamente me motivam, a minha família estava aqui, e eu queria realmente que me vissem naquele pódio. Agora é olhar para o GP do México. Temos uma boa bagagem. Vamos estar fortes lá. Tipicamente, a Red Bull tem sido extremamente forte no México, por isso sim, espero que consigamos mais um pódio", concluiu.