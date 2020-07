Sergio Pérez testa positivo à Covid-19 e falha GP da Grã-Bretanha

Sergio Pérez está de fora do Grande Prémio da Grã-Bretanha. O piloto mexicano testou, esta quinta-feira, positivo ao teste de Covid-19 e não irá marcar presença na corrida que se realiza este fim-de-semana. A informação foi avançada pela Racing Point, equipa que o piloto mexicano representa, através das redes sociais.





"Sergio está fisicamente bem e com bom estado de espírito, mas vai continuar isolado, sob as diretrizes das autoridades de saúde, com a segurança como prioridade para a equipa e para o desporto. Toda a equipa deseja uma boa recuperação ao Sergio e um rápido regresso. A nossa intenção será de correr com dois carros no domingo", pode ler-se na mensagem publicada pela Racing Point, na rede social 'Twitter'.Recorde-se que o piloto mexicano já se encontrava em isolamento após ter apresentado, também esta quinta-feira,