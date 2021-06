Sergio Pérez vence 'louco' Grande Prémio do Azerbaijão

Que loucura! O Grande Prémio do Azerbaijão teve tudo o que um amante de Fórmula 1 gosta: ultrapassagens espetaculares, emoção nas pit-stops e drama até ao final... que culminou com uma vitória de Sergio Pérez. O mexicano da Red Bull assegurou este domingo a segunda vitória da carreira, ao aproveitar um despiste do colega de equipa Max Verstappen, que liderou quase toda a corrida até ao momento em que se despistou na reta da meta a três voltas do final.





Na terceira largada da corrida - houve uma anterior, após despiste de Lance Stroll (Aston Martin) -, Hamilton partiu na frente mas perdeu o controlo na curva 1 e saiu direto para fora da pista. O britânico, sete vezes campeão do Mundo de Fórmula 1, terminaria este GP na última posição... atrás dos Haas de Mick Schumacher e Nikita Mazepin.No pódio, outras duas surpresas. Sebastian Vettel (Aston Martin) terminou em segundo lugar, após uma corrida fantástica - ele que chegou a liderar a prova por algumas voltas, algo que não fazia desde 2018 -, e Gasly (AlphaTauri) foi terceiro. Charles Leclerc (Ferrari), que tinha conquistado em Baku a nona 'pole position' da carreira, não foi além do quinto posto, um lugar atrás de Lando Norris (McLaren), que tinha arrancado no nono lugar da grelha de partida depois de uma penalização na fase de qualificação.1. Max Verstappen (Red Bull) - 105 pontos2. Lewis Hamilton (Mercedes) - 101 pontos3. Sergio Pérez (Red Bull) - 69 pontos4. Lando Norris (McLaren) - 66 pontos5. Charles Leclerc (Ferrari) - 52 pontos1. Red Bull - 174 pontos2. Mercedes - 148 pontos3. Ferrari - 94 pontos4. McLaren - 92 pontos5. AlphaTauri - 39 pontos