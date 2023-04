Sergio Pérez vence sprint do GP do Azerbaijão

Sergio Pérez venceu este sábado o sprint do Grand Prémio do Azerbaijão, quarta prova do Mundial de Fórmula 1 cuja corrida principal se realiza amanhã, às 12 horas portuguesas, em Baku.Charles Leclerc (Ferrari), que garantiu a pole position para as duas corridas, o sprint de hoje e a corrida de amanhã, foi segundo, com Max Verstappen (Red Bull) em terceiro e George Russell (Mercedes) em quarto.Verstappen acabou a corrida com um buraco num dos lados do carro, consequência de um toque que Russell, e no final pediu satisfações ao britânico da Mecedes."Não entendo por que arrisca tanto na primeira volta, numa fase em que estávamos com pneus frios. Não faz sentido. Mas pronto, fiquei em terceiro, pontuei, é assim", referiu o bicampeão mundial.1.º Sergio Pérez (Red Bull), 8 pontos2.º Charles Leclerc (Ferrari) 7 pontos3.º Max Verstappen (Red Bull), 6 pontos4.º George Russell (Mercedes), 5 pontos5.º Carlos Sainz (Ferrari), 4 pontos6.º Fernando Alonso (Aston Martin), 3 pontos7.º Lewis Hamilton (Mercedes), 2 pontos8.º Lance Stroll (Aston Martin), 1 ponto