Timo Glock: «Adorava quando conseguia vencer Schumacher no xadrez porque ele odiava perder»

Michael Schumacher faz esta quarta-feira 55 anos e, apesar do estado de saúde do antigo piloto continuar a ser uma incógnita, muitos amigos deixam palavras sobre o alemão. Timo Glock, antigo piloto de fórmula 1, falou sobre os momentos de diversão que passou com Schumacher."Passei um bom tempo com ele em alguns passeios de bicicleta e, quando ele voltou para a Mercedes e eu estava a correr pela Virgin e a Marussia, jogámos muito xadrez. Eu nunca tinha jogado xadrez na minha vida e ele ensinou-me. Adorava quando conseguia vencê-lo porque ele odiava perder. Houve uma época em que eu estava num bom momento no xadrez, ganhava quase todos os jogos. Foi muito engraçado", afirmou em declarações ao ‘Betting Sites’, citadas pelo jornal 'As'.Timo Glock foi ainda questionado sobre o que poderia ter ainda sido a carreira de Michael Schumacher: "Ele teria estado sempre no paddock da F1, mas se seria sido comentador... não sei. Sim, teria dado entrevistas, mas penso que teria trabalho para o desporto pelo qual vivia. Teria sido essa a sua posição se tivesse decidido ficar no paddock".Recorde-se que Michael Schumacher sofreu um grave acidente enquanto esquiava há 10 anos. Desde então, tem havido um secretismo quase total sobre o seu estado de saúde.