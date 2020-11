«Todos nós esperamos por uma recuperação total de Schumacher, talvez um dia...»

David Coulthard foi um dos grandes rivais de Michael Schumacher, mas fora da competição o antigo piloto escocês e o hetpacampeão mundial mantinham uma relação cordial e até partilhavam interesses em comum, recorda David Coulthard em entrevista à 'La Gazzetta dello Sport'.





"Conheci bem o Michael quando corremos juntos. Tivemos algumas divergências nas corridas, mas graças a Norbert Haug [então diretor da Mercedes e posteriormente da McLaren) encontrámos-nos em festas. E, naqueles momentos de convívio, descobrimos que tínhamos interesses em comum. Para ele, a família era tudo e eu como rapaz do interior, também tenho essa mentalidade. Sempre tive respeito por ele e pela Corinna, pela forma como criaram os filhos", admitiu Coulthard."Hoje, graças a Mick, vemos os frutos da educação com a qual criaram a família. Mick está a construir o seu próprio caminho. […] Obviamente, todos nós esperamos por uma recuperação total do Michael e talvez um dia isso aconteça, mas agora a situação é esta. Mick está prestes a chegar à F1 e é filho de um heptacampeão mundial. É um legado importante, mas isso não conta: tem de construir o seu futuro e mostrar as suas credenciais", afirmou ainda o antigo piloto.