Toto Wolff e o incidente entre Hamilton e Verstappen: «Gostava de ver o 'onboard' do Max!»

Toto Wolff estava bastante satisfeito no final do Grande Prémio do Brasil , que terminou com duplo lugar da Mercedes no pódio, com Hamilton a vencer a corrida e o finlandês Valtteri Bottas a concluir a prova em Interlagos no terceiro posto, atrás de Verstappen (RedBull).O chefe da Mercedes assinalou as contrariedades que a equipa foi tendo durante o fim de semana, que acabaram por tornar a tarefa da scuderia alemã ainda mais difícil, aproveitando o momento para elogiar os "dois grandes pilotos" Hamilton e Verstappen, que este domingo proporcionaram mais um grande espetáculo dentro de pista."Fomos desqualificados ontem [no sábado, na corrida de sprint], e foi difícil. E depois hoje tudo parecia estar contra nós dentro de pista. Dois grandes pilotos, que nunca desistem", afirmou Wolff.O chefe da Mercedes foi ainda questionado sobre a ultrapassagem de Hamilton a Verstappen na volta 59, mas o alemão respondeu abordando um momento anterior da corrida. "Gostava de ver o 'onboard' do Max", referindo-se a uma disputa entre Hamilton e Verstappen na volta 48, quando os dois pilotos sairam para a escapatória da curva 4, precisamente onde Hamilton viria a ultrapassar o rival.A Mercedes alega que Verstappen 'empurrou' Hamilton para fora da pista e o incidente chegou a ser investigado pela FIA, mas da análise dos comissários não resultou qualquer sanção.