Toto Wolff: «Halo salvou a vida do Lewis Hamilton»

Toto Wolff não tem dúvidas. Não fosse o dispositivo Halo e o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen, do qual ambos saíram ilesos e pelo próprio pé, poderia ter acabado numa tragédia para o lado do piloto britânico. "O Halo salvou a vida do Lewis hoje. Teria sido um acidente horrível, que nem quero pensar, se não tivéssemos o Halo...", assumiu o chefe da equipa Mercedes.





Wolff aproveitou ainda para comentar toda a situação com Verstappen e fez até uma alusão futebolística. "Diria que no futebol chamam isto de falta tática. Ele sabia que se o Lewis ficasse à frente naquele momento acabaria por ter a corrida ganha", apontou Toto Wolff, que por outro lado pede que ambos os pilotos "encontrem uma forma de correr um contra o outro"."Não queremos voltar a ter situações no futuro em que, assim que um perde a posição, a única forma de parar a corrida ou parar o adversário passe por atirá-lo fora da prova. Ambos têm de dar espaço um ao outro, correr de forma intensa, mas evitando acidentes. Porque tem sido divertido até agora, mas vimos como o Halo salvou a vida do Lewis hoje e o Max teve aquele impacto violentíssimo em Silverstone. Não queremos chegar a um ponto em que teremos de intervir quando alguém se magoar a sério", concluiu.