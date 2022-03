Toto Wolff: «Somos a terceira equipa mais rápida da grelha»

Toto Wolff assumiu, no final da qualificação deste sábado, a desvantagem que a Mercedes tem atualmente para a Ferrari e Red Bull, realçando que a escuderia alemã é apenas a "terceira mais rápida" da grelha de partida para amanhã.

"Somos a terceira equipa mais rápida da grelha. O Lewis [Hamilton] conseguiu colocar o carro nessa posição, e para o George provavelmente fomos nós que o enganámos na sua última tentativa porque o aconselhámos a tentar dar mais velocidade e ele já não tinha mais espaço de manobra com os pneus", disse, em declarações ao site oficial da Fórmula 1 na véspera do Grande Prémio do Bahrain, a primeira prova do calendário do circuito mundial.

"[O que falta à Mercedes?] De forma muito realista, falta-nos cerca de meio segundo por volta. Vamos ver amanhã", terminou.