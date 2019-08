Toto Wolff sonha com tridente de luxo na Mercedes

O Grande Prémio da Hungria pode ser vital não só para as contas do título mundial, mas também para definir as escuderias para a próxima temporada. Pelo menos no caso da Mercedes, cujo alinhamento dos seus pilotos para 2020 pode ficar definido após esta prova, existindo grandes dúvidas quanto ao futuro de um dos atuais pilotos, Valtteri Bottas.

E quem tem contribuído para as dúvidas quanto aos nomes que vão pilotar os flechas de prata no próximo ano é o próprio chefe da Mercedes, Toto Wolff, após declarações surpreendentes. Quando questionado sobre qual seria a equipa dos seus sonhos, respondeu da seguinte maneira: "Três carros: Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton".

No que aos treinos livres diz respeito, Lewis Hamilton dominou a 1ª sessão, sendo que na 2ª o mais rápido foi Pierre Gasly, mas sem conseguir bater o tempo realizado pelo líder do Mundial.