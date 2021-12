Trágico acidente de Schumacher foi há oito anos: mistérios e uma incerteza que persiste

Faz hoje oito anos que ocorreu o fatídico acidente que mudou radicalmente a vida de Michael Schumacher e de todos os seus familiares. No dia 29 de dezembro de 2013, o antigo piloto de Fórmula 1 encontrava-se na estação de esqui de Méribel, em França, quando sofreu um grave acidente que o deixou às portas da morte e com graves lesões cerebrais. Um cenário que até aos dias de hoje 'assombra' a família Schumacher.

Passados oito anos desde a tragédia, a verdade é que pouco se sabe sobre o estado atual do heptacampeão mundial de Fórmula 1 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). O círculo mais íntimo do antigo piloto mantém secretismo total sobre a situação clínica de Michael Schumacher. Foram precisos 254 dias para sair do hospital e regressar à sua casa, em Lausanne, na Suíça, onde ainda permanece.

As mais recentes atualizações sobre o alemão deram-se, ainda que sem grandes revelações, no documentário 'Schumacher', que se estreou em setembro deste ano e contou com declarações exclusivas da mulher do antigo piloto, Corinna, e dos seus filhos Gina e Mick, que este ano completou a sua primeira temporada na Fórmula 1 pela Haas.



"Tenho saudades do Michael todos os dias. Mas ele está cá, está diferente, mas está. Ele mostra-me toda a sua força diariamente", disse Corinna, no documentário. "[O acidente] foi mesmo azar, todo o azar que uma possa pode ter na vida", frisou, explicando, depois, como a família lida com a situação. "Tentamos seguir em frente enquanto família, da mesma forma que o Michael queria e ainda quer. Vivemos todos juntos, em casa. Fazemos terapia. Fazemos tudo o que é possível para que o Michael melhore e se sinta confortável."



Apesar do longo período fora das corridas, Michael Schumacher continua a ser, a par de Lewis Hamilton, o piloto com mais títulos mundiais conquistados, recorde que este ano esteve perto de se tornar um exclusivo do britânico - que acabara por ver o título de campeão do Mundo escapar para as mãos de Max Verstappen na última prova do ano.