Tratamento experimental já levou Schumacher três vezes a Paris

Michael Schumacher está em Paris para um tratamento experimental no Hospital Georges-Pompidou e, segundo a imprensa francesa, esta terá sido já a terceira vez que o antigo piloto de Fórmula 1 foi admitido no serviço de cirurgia cardiovascular daquela unidade hospitalar, estando a ser seguido pelo professor Philippe Ménasché, pioneiro em terapia celular.De acordo com o 'Le Parisien', Michael Schumacher estará a ser submetido a infusões de células estaminais com o objetivo de obter uma ação anti-inflamatória sistêmica, o que também poderá melhorar a função cerebral. No entanto, o tratamento é totalmente experimental.Recorde-se que o estado de saúde do antigo piloto de Fórmula 1 é mantido sob sigilo desde o grave acidente em dezembro de 2013. Mas segundo o testemunho de uma trabalhadora da unidade de cardiologia do Hospital Georges-Pompidou, "Schumacher está consciente" A imprensa francesa refere ainda que o antigo piloto de Fórmula 1 deverá deixar esta quarta-feira o Hospital Georges-Pompidou.