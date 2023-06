Treino livre, qualificação, sprint e corrida: todos os horários para o GP da Áustria de F1

Depois de um fim de semana de pausa, a Fórmula 1 regressa novamente esta sexta-feira à ação para a realização do Grande Prémio da Áustria, 10.ª ronda do calendário deste ano que decorrerá entre os dias 30 de junho e 2 de julho no Red Bull Ring, em Spielberg.

O circuito austríaco será o palco da segunda de seis corridas de sprint que estão assinaladas no calendário deste ano - a primeira aconteceu no GP do Azerbaijão, em Baku.

Spa-Francorchamps (Bélgica), de 28 a 30 de julho, Circuito de Lusail (Qatar), de 06 a 08 de outubro, Circuito das Américas (EUA), de 20 a 22 de outubro, e Interlagos (Brasil), de 03 a 05 de novembro, são as restantes.

Max Verstappen chega à 'casa da Red Bull' na liderança isolada do Mundial de pilotos, com 195 pontos (mais 69 do que o companheiro de equipa Sergio Pérez). Em terceiro lugar, está o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), com 117, seguido de um outro veterano, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), com 102. Carlos Sainz Jr. (Ferrari) fecha o top-5 da tabela classificativa, com 68 pontos.

Eis todos os horários do programa para este fim de semana:

Sexta-feira, 30 de junho

Treino livre 1 - 12:30-13:30

Qualificação - 16:00-17:00





Sábado, 1 de julho

Sprint Shootout - 11:00-11:44

Sprint - 15:30-16:00





Domingo, 2 de julho

Corrida - 14:00