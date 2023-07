Treino livre, qualificação, sprint e corrida: todos os horários para o GP da Bélgica de F1

Uma semana depois da Hungria - com vitória do intratável Max Verstappen -, a Fórmula 1 volta já este fim de semana para a derradeira paragem antes da pausa de verão. Spa-Francorchamps, um palco mítico do calendário internaconal, é palco do Grande Prémio da Bélgica, para uma 12.ª ronda do campeonato que contará no seu programa com a disputa da terceira corrida Sprint da temporada.A ação no traçado belga será, por isso, diferente do habitual, com uma sexta-feira com apenas um treino livre e a qualificação para a corrida de domingo. Depois, o sábado será exclusivamente voltado para a Sprint, com o Sprint Shootout pela manhã, e a corrida à tarde. E depois o momento mais esperado, com as 44 voltas ao traçado de Spa no domingo.Tudo para acompanhar, como sempre, no site deTreino livre 1 - 12:30-13:30Qualificação - 16:00-17:00Sprint Shootout - 11:00-11:44Sprint - 15:30-16:00Corrida - 14:00