Treinos livres, qualificação e corrida: todos os horários para o GP do Canadá de F1

Depois de um fim de semana de pausa, a Fórmula 1 regressa esta sexta-feira à ação com o Grande Prémio do Canadá, 9.ª ronda do calendário deste ano e que decorrerá entre os dias 16 e 18 no Circuito Gilles-Villenueve, em Montreal.

Max Verstappen chega ao Canadá isoladíssimo no topo da classificação dos pilotos, com 53 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa Sergio Pérez (170/117). George Russell e Lewis Hamilton conseguiram encurtar as distâncias para o trio da frente (que conta ainda com o espanhol Fernando Alonso - 99) depois de conquistarem um duplo pódio no GP de Espanha, mais ainda têm muito terreno para percorrer no que toca pela disputa do título de campeão - Hamilton soma 87 pontos, enquanto que Russell tem 65.

Concluído o pequeno resumo da última corrida, é momento de se saber todos os horários para o GP do Canadá:

Sexta-feira, 16

Treino livre 1 - 18:30-19:30

Treino livre 2 - 22:00-23:00

Sábado, 17

Treino livre 3 - 17:30-18:30

Qualificação - 21:00-22:00

Domingo, 18

Corrida - 19:00