Tudo corre mal à Renault na Fórmula 1: agora foi o camião...

A Renault atravessa um período complicado na Fórmula 1 e o GP da Alemanha, do último fim-de-semana, foi só mais um exemplo disso, já que o emblema francês deixou a pista de Hockenheim sem qualquer ponto somado.

Mas não pense que os problemas da Renault se esgotaram na corrida germânica. É que na ida para o circuito de Hungaroring, onde no próximo fim-de-semana se corre o GP da Hungria, um dos camiões da equipa despistou-se.

O acidente aconteceu esta segunda-feira, na cidade de Gyór, na Hungria, e de acordo com as últimas informações, o condutor perdeu o controlo do veículo, entrou em contramão e embateu nos "rails" da via.

Numa pequena nota nas redes sociais, a Renault já veio confirmar que o condutor está consciente e não apresenta lesões graves, apesar de ter sido levado ao hospital para exames mais rigorosos.

We confirm that a Team truck was in an accident on the M1 in Hungary, near Gyor. The driver, who was driving within the respected regulations, is conscious and has not suffered serious injury. He’s been transported to hospital for further checks. No other vehicles were involved.