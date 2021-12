Que saudades tínhamos e que saudades já temos por ter acabado e só voltar daqui a três meses. A temporada 2021 da Fórmula 1 ficará marcada na história como uma das mais épicas de sempre que acabou com o primeiro título de Max Verstappen, da RedBull. A rivalidade entre o holandês e o heptacampeão Lewis Hamilton começou logo no primeiro Grande Prémio no Bahrain e só foi decidida na última volta da última corrida, depois de os dois pilotos terem chegado empatados a Abu Dhabi. A Mercedes e Hamilton foram destronados, mas deram luta e foram co-protagonistas de uma história que, nem com guião, seria tão espetacular.



Um guião, digno de uma série da Netflix, que poderá seguir nas (imensas) linhas abaixo, neste especial no qual lhe trazemos uma análise prova a prova, piloto a piloto, equipa a equipa, e ainda uma antevisão do que vem em 2022. Preparado? Vamos lá!