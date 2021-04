Turquia substitui GP do Canadá no calendário da Fórmula 1

O agravamento da pandemia provocada pela doença da Covid-19 no Canadá levou esta quarta-feira a Fórmula 1 a confirmar o cancelamento do Grande Prémio do Canadá, sétima prova do calendário desta temporada. Em detrimento desta mudança, a Fórmula 1 confirmou ainda o regresso do Grande Prémio da Turquia ao calendário, assumindo as mesmas datas, entre os dias 11 e 13 de junho.





"Estamos gratos pelos esforços dos promotores e autoridades canadenses, de Quebec e Montreal, para tentar garantir a realização da corrida, e estamos felizes em também anunciar uma extensão de dois anos da nossa parceria. Estamos ansiosos para voltar a correr no Canadá em 2022", reagiu a Fórmula 1, em comunicado publicado esta quarta-feira no sítio oficial na Internet.