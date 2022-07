Um dia em cheio para Dona Marília: tirou foto com Leclerc, mexeu num volante de F1 e concretizou um sonho

A SPORT TV a concretizar sonhos



A dona Marília, de 87 anos, já está a viver as emoções de um dia único. #sporttvportugal #F1naSPORTTV #F1 #Formula1 #AustrianGP pic.twitter.com/IynFj904yV — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) July 9, 2022

Quem acompanha a Fórmula 1 na SportTV certamente já terá ouvido falar em Dona Marília, uma fã de longa do campeonato, que surpreendeu tudo e todos pelos seus conhecimentos e paixão pela F1, pese embora os seus 87 anos. A história cativou e este fim de semana o canal que detém os direitos de transmissão para o nosso país decidiu compensá-la por toda essa dedicação. Levou-a a Spielberg para assistir ao Grande Prémio da Áustria, num fim de semana que já está a ser de emoções fortes, conforme a SportTV tem mostrado nas redes sociais.Desde as fotos com alguns pilotos, como Charles Leclerc, ao momento em que visitou a boxe da Aston Martin e conheceu, com a ajuda do português Nuno Pinto, um pouco melhor o volante que os pilotos utilizam, ao momento mais esperado e sonhado: o encontro com Lewis Hamilon. O momento foi captado pela equipa Mercedes, que nas redes sociais contou um pouco da história desta portuguesa amante da velocidade. "Marília é uma fã de Fórmula 1 desde 1958, depois de ter visto o Grande Prémio de Portugal. Veio de Portugal para conhecer o Lewis".