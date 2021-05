Uma enciclopédia para os fãs de Fórmula 1

Manuel Fangio, Jim Clark, Bruce McLaren, Enzo Ferrari, Colin Chapman, Bernie Ecclestone, Jackie Stewart, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Jean Todt, Michael Schumacher e Lewis Hamilton. O que é que estes nomes têm comum? Além de serem dos maiores pilotos de sempre da Fórmula 1, também têm o seu nome inscrito nas páginas de Formula 1: The Impossible Collection – 100 Memorable Moments in The World’s Favorite Motorsport, o livro da editora de luxo Assouline que acaba de ser publicado. Leia o artigo completo no 'Must'.