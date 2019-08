Valtteri Bottas continua na Mercedes

A Mercedes confirmou esta quinta-feira a continuidade do piloto finlandês Valtteri Bottas nas suas fileiras por uma quarta temporada, à margem do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, que se realiza domingo, em Spa-Francorchamps."A Mercedes confirma que exerceu a opção sobre Valtteri Bottas para a temporada de 2020", lê-se num comunicado divulgado pela equipa.Aos 30 anos, o finlandês é, atualmente, o segundo classificado do Mundial de Fórmula 1, com 188 pontos e duas das cinco vitórias da sua carreira, conquistadas todas com a equipa alemã."Estou muito contente e honrado por continuar na equipa. O meu desempenho tem melhorado de ano para ano e esta é uma excelente forma de dar início à segunda metade da temporada de 2019", declarou já o piloto finlandês, que tem "como principal objetivo vir a ser campeão".Os responsáveis da Mercedes estavam indecisos entre a renovação com Bottas, que substituiu o então campeão, o alemão Nico Rosberg, por mais um ano ou a promoção do jovem piloto francês Esteban Ocon, que tem sido piloto de reserva da equipa e que poderá rumar à Renault.