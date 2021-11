Valtteri Bottas garante pole position para o Grande Prémio do México

Valtteri Bottas (Mercedes) conquistou este sábado a pole position para o Grande Prémio do México, 19ª prova do Mundial de Fórmula 1.O finlandês registou a melhor volta da qualificação, com 1.15.875 segundos, superando o companheiro de equipa Lewis Hamilton (+0.145s) e Max Verstappen (Red Bull), que gastou mais 0.350s do que Bottas.