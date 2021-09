Valtteri Bottas mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP da Rússia

Valtteri Bottas (Mercedes) liderou esta sexta-feira a primeira sessão de treinos livres do GP da Rússia, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1. O piloto finlandês conseguiu a volta mais rápida com 1.34,427 minutos, ficando à frente do companheiro de equipa Lewis Hamilton por 0,211 segundos e de Max Verstappen (Red Bull) por 0,227.





Pela primeira vez na pista desde o, os dois pilotos mantiveram o equilíbrio ao qual têm habituado os fãs ao longo da temporada. Contudo, o britânico levou a melhor no início dos treinos no circuito de Sochi, por apenas 0,016 segundos.A fechar o ‘top 5’ dos carros mais rápidos surgiram Charles Leclerc (Ferrari), com um registo 0,690 segundos mais lento que a volta de Bottas, e o experiente piloto alemão Sebastian Vettel (Aston Martin) que fechou com um atraso de 1,354 segundos em relação ao finlandês da Mercedes.Ainda esta sexta-feira realiza-se a segunda sessão de treinos livres às 13h. O GP no circuito Sochi realiza-se domingo às 13 horas.