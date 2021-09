Verstappen com apoio especial para o GP da Holanda: velocidade máxima em Zandvoort passa a... 33

O GP da Holanda decorre este fim de semana em Zandvoort. O circuito daquela cidade vai voltar a receber uma corrida de Fórmula 1 36 anos depois e por lá já se sente o entusiasmo.





Max Verstappen, segundo classificado do Mundial, vai correr em casa e já sabe que apoio não faltará, a julgar pelo que mostram agora as placas de limite de velocidade da cidade holandesa. O '30' que costuma verificar-se deu lugar ao '33'. Algo fácil de explicar, uma vez que se trata do número usado por Verstappen, ídolo do país, no seu carro. Até o tipo de letra é o mesmo que o piloto da Red Bull usa no monolugar.