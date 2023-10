Verstappen conquista a pole position para o GP do Qatar em sessão de qualificação... atribulada

Está tudo bem encaminhado para Max Verstappen festejar o tricampeonato mundial de Fórmula 1 já este fim de semana. O piloto holandês da Red Bull conquistou esta sexta-feira a pole position para o Grande Prémio do Qatar e viu o companheiro de equipa, o mexicano Sergio Pérez, ficar de fora da Q3, com o 13.º melhor tempo da sessão de qualificação que decorreu hoje no Circuito Internacional de Lusail.

Recorde-se que Max Verstappen precisa de somar apenas três pontos este fim de semana para festejar a conquista do terceiro Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de forma consecutiva. Caso o holandês tenha um infortúnio e não some qualquer ponto na corrida de sprint, Sergio Pérez precisa de, pelo menos, terminar a prova no 3.º lugar para manter 'viva' a luta pelo troféu de campeão mundial.



No que toca aos restantes pilotos, Lando Norris terminou a sessão com o segundo melhor tempo, contudo viu a sua volta ser apagada após ultrapassar os limites de pista. O mesmo aconteceu com o companheiro de equipa do britânico, o australiano Oscar Piastri que, depois da penalização a Norris tinha ficado com o terceiro melhor tempo da sessão. Já depois de falar na zona de entrevistas rápidas, o australiano da McLaren foi avisado que o seu tempo também havia sido apagado por exceder os limites de pista, tal como Norris. Sem qualquer volta na folha de tempos, Lando acabou por 'cair' para a última posição do top-10. Já Piastri 'caiu' para 6.º. Assim, George Russell, o mais rápido dos Mercedes, vai largar da primeira linha da grelha de partida, ao lado de Verstappen, enquanto que Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Aston Martin) partirão da segunda linha, dos 3.º e 4.º lugares, respetivamente.



A par de Pérez, Carlos Sainz foi outra das desilusões da sessão de qualificação, ao não conseguir levar o seu Ferrari à Q3. O espanhol ficou com o 12.º melhor tempo da sessão.



Com a pole position de hoje, Max Verstappen alcançou a 30.ª da carreira, um terço foi conquistado esta temporada, e iguala o ex-campeão mundial Nico Rosberg na 8.ª posição dos pilotos com mais pole positions.