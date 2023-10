Verstappen de calculadora na mão: afinal, o que precisa para festejar o tricampeonato mundial de F1 no Qatar?

Max Verstappen tem este fim de semana a primeira oportunidade de poder celebrar a conquista do tricampeonato mundial de Fórmula 1, no Grande Prémio do Qatar, e a festa poderá até acontecer antes da corrida de domingo. Confuso/a? Não há problema. Record fez os cálculos e vai apresentar-lhe todos os cenários possíveis que poderão culminar com o piloto holandês a celebrar mais um título mundial - algo que, a acontecer (algo que só uma catástrofe impediria), será pelo terceiro ano consecutivo.

Para começar, é importante dizer que Max Verstappen conta nesta altura do campeonato, com mais seis corridas ainda até ao final do Campeonato do Mundo (Qatar, Estados Unidos (2), México, Brasil e Abu Dhabi), com apenas um candidato direto na luta pelo título, o companheiro de equipa Sergio Pérez. As chances de o piloto mexicano poder celebrar o título mundial são muito remotas e, por isso, é um cenário que, apesar de matematicamente ser possível, está praticamente fora de equação.

Para sagrar-se tricampeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen precisará apenas de somar mais três pontos do que o seu companheiro de equipa ao longo de todo este fim de semana no Circuito Internacional de Losail, algo que poderá acontecer já este sábado, uma vez que há uma corrida de 'sprint' para ser disputada. Para celebrar o título ainda antes da corrida de domingo, 'Super Max' precisará de terminar, pelo menos, a corrida de 'sprint' no 6.º lugar. Caso não some qualquer ponto, Sergio Pérez terá, no mínimo, de terminar essa prova rápida no 3.º posto para manter 'viva' a luta pelo troféu de campeão.

Caso Max Verstappen não consiga celebrar o título no sábado, a questão poderá ficar definitivamente 'arrumada' 24 horas depois, uma vez que Max Verstappen entrará em pista a saber que precisará apenas de um 8.º lugar para festejar o tão desejado tricampeonato mundial, independentemente do resultado obtido por Sergio Pérez. Para impedir que tal se suceda, o piloto mexicano terá de reduzir a vantagem de Max Verstappen no campeonato de 177 para 145 pontos. Se sair do Qatar com uma distância pontual de 146 pontos, Sergio Pérez poderá dizer, de forma definitiva, 'adeus' ao sonho do título mundial em 2023, uma vez que em caso de igualdade pontual no final da temporada é o holandês que levará a melhor no critério de desempate (maior número de vitórias na época).



Importante referir ainda que, caso o holandês não some qualquer ponto durante todo este fim de semana - uma possibilidade muito remota -, este terá ainda mais cinco 'matchpoints' pela frente (com duas corridas de 'sprint' pelo meio) para celebrar o título mundial, onde continuará a precisar de apenas três pontos. Ou seja, Max Verstappen tricampeão mundial de Fórmula 1 é apenas... uma questão de tempo.

Depois de dois anos consecutivos a celebrar, Max Verstappen iniciou esta temporada com o pé a fundo no acelerador e não mais tirou. Até ao momento, o piloto holandês soma 13 vitórias em 16 possíveis, tendo batido já o recorde de triunfos consecutivos na história da Fórmula 1 (10). Caso venha a celebrar a conquista do tricampeonato mundial, Max Verstappen entrará num lote restrito de campeões que alcançaram o mesmo feito durante as suas carreiras. Entre eles, está o brasileiro Nelson Piquet, pai da sua atual namorada, para além de Ayrton Senna, Jackie Stewart, Niki Lauda e ainda Jack Brabham. À frente deste lote estão ainda nomes como Sebastian Vettel e Alain Prost, ambos com quatro títulos mundiais, Juan Manuel Fangio, com cinco, e Lewis Hamilton e Michael Schumacher, ambos com sete, até ao momento um recorde na modalidade.