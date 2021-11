Verstappen deixa 'bicada' a Hamilton: «Aparentemente, sai mais barato conduzir sem cinto»

Max Verstappen foi multado pela FIA em 50.000 euros antes do arranque do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1 por ter tocado na asa traseira do Mercedes de Lewis Hamilton quando o monolugar do britânico estava estacionado em circuito fechado.





Mas o piloto holandês não foi o único que viu alguns milhares de euros saírem da sua conta bancária pois logo após a vitória no Circuito de Interlagos, o heptacampeão mundial recebeu 25.000 euros por dar uma volta no traçado brasileiro sem cinto, uma punição que o holandês quis comentar em entrevista à 'DAZN' antes do arranque dos trabalhos na Arábia Saudita."Não estou autorizado a tocar em mais nenhuma asa traseira, nunca mais. Isso é certo. Se voltar a fazê-lo terei de pagar mais uma multa pesada. Aparentemente, sai mais barato conduzir sem cinto. Então, vou sim pensar sobre isso", começou por dizer o piloto holandês, que atualmente lidera o campeonato de pilotos, com oito pontos de vantagem para Hamilton.A curta distância entre os dois corredores torna o clima entre a Red Bull e Mercedes mais intenso, mas Verstappen vê isso com naturalidade. "Creio que é normal quando [a discussão pelo título] está entre duas equipas. É claro que ambas tentam complicar a vida ao rival. E por isso penso que tem sido tudo um processo natural de algo que tínhamos visto no passado, não é nada de novo ao fim ao cabo", atirou.A ação de Verstappen sobre Hamilton no Grande Prémio do Brasil entrará certamente para uma das batalhas em corrida mais intensas entre os dois pilotos na presente temporada. O holandês crê que o seu momento defensivo acabou por beneficiar a Fórmula 1 e todos os seus amantes pela modalidade. "Sim, analiso as corridas. As mais recentes são mais fáceis de recordar. Mas penso que aquilo [ação defensiva com Hamilton no GP do Brasil que gerou polémica] foi uma dura batalha e que beneficiou a Fórmula 1."

A duas etapas do final do campeonato mundial, Max Verstappen assume que gostava de ser coroado o novo campeão do Mundo apenas no final da última corrida, em Abu Dhabi. "Gostava muito de ouvi-los [anunciar 'Max Verstappen, Campeão do Mundo'] depois da corrida de Abu Dhabi. Não sei como reagiria e creio que isso é bom, porque eu não penso muito nesse tipo de coisas. Improvisarei quando chegar esse momento, se chegar. Oxalá. E se não... digo o mesmo. Não penso no positivo e muito menos o faço no negativo. Fico antes pelo meio termo, acho que fico melhor", terminou.