Verstappen domina GP Japão e Red Bull conquista campeonato de construtores

Max Verstappen venceu este domingo o GP do Japão e regressou aos triunfos no Mundial de Fórmula 1, depois de ter visto Carlos Sainz ganhar o GP Singapura da semana passada. A Red Bull, por sua vez, garantiu em Suzuka o título Mundial de Construtores.O piloto holandês, que saiu da pole position, venceu com uma vantagem de 19 segundos para Lando Norris e Oscar Piastri, a dupla da McLaren que completou o pódio.Com este triunfo Verstappen chega às 13 vitórias numa temporada, igualando os registos de Sebastian Vettel e Michael Schumacher.Já a Red Bull chega ao título Mundial de Construtores pela sexta fez na sua história e a seis provas do final da temporada.