Verstappen e a 'luta' com Hamilton na 1.ª volta do GP da Austrália: «Claramente as regras não são seguidas»

Max Verstappen conquistou este domingo a sua primeira vitória na Austrália, a segunda da temporada, que conta apenas com três provas realizadas. Em declarações na conferência de imprensa no final da corrida no circuito Albert Park, o bicampeão mundial pela Red Bull lamentou o arranque "muito pobre", assumiu não compreender a segunda bandeira vermelha após acidente de Magnussen (Haas), mas salientou o bom desempenho do seu RB19.





"Tivemos um arranque muito pobre. Na primeira volta foi cuidadoso porque eu tinha muito a perder e eles tinham muito a ganhar. Depois disso, penso que o carro esteve rápido. Tivemos sempre à espera que o DRS abrisse para termos uma oportunidade de ultrapassar. Mas estas bandeiras vermelhas... A primeira tudo bem, penso que pode-se fazer. Mas a segunda não consigo compreender. Foi uma grande confusão. Mas conseguimos sobreviver a tudo. Mais uma vez, o ritmo do carro esteve bom hoje e conseguimos vencer, que é o mais importante", disse o atual líder do Mundial de pilotos, agora com 15 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipa Sergio Pérez, hoje 5.º classificado depois de largar da zona das boxes.



Disputa com Hamilton na primeira volta

"Do meu ponto de vista, apenas tentei evitar o contacto. É muito claro nas regras o que é permitido se fazer, o que te é permitido fazer agora quando estás por fora. Mas claramente essas regras não são seguidas. Mas está tudo bem, tivemos um bom ritmo de corrida e conseguimos ultrapassá-los de qualquer das formas. Mas será algo a ter em conta nas próximas corridas."



O momento em que saiu dos limites de pista para a zona da relva

"Penso que fiz um favor à cidade, cortei um pouco da relva naquela área para eles não terem de fazer isso. A roda bloqueou um pouco e eu não quis sair a direito, então sai de pista um pouco mais largo, mas também tinha uma boa margem [de segurança]."



A primeira vitória na Austrália

"É ótimo ganhar aqui. Foi a minha primeira vitória aqui, também já não acontecia há muito para a equipa. Por isso estou muito, muito feliz. É sempre bom de se ver que os adeptos estão a ter um bom momento, mesmo agora. Como sabem, eles tiveram de esperar bastante, quase o dia inteiro. Gostava de agradecer-lhes por terem continuado aqui [até ao final do GP]."