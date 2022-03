Verstappen e a 'pole' de Leclerc: «Eu sempre soube que estaríamos assim tão próximos»

A 'pole position' de Charles Leclerc não apanhou de surpresa Max Verstappen. O campeão mundial, que foi o segundo mais rápido da qualificação para o GP do Bahrain, diz que tanto a Ferrari como a Red Bull têm desempenhos muito próximos, mas apontou algumas falhas técnicas - principalmente com o nível de combustível do carro - que acabaram por perturbar o ritmo do RB18 na Q3 deste sábado.

"Eu sempre soube que estaríamos assim tão próximos. A Q2 foi muito boa, mas na Q3 não consegui encontrar o balanço certo, sempre com um pouco de sobreviragem, um pouco de subviragem, e então não deu para atacar a curva como realmente queria", disse o holandês, em declarações ao site oficial da Fórmula 1, explicando de seguida o erro no depósito de combustível do carro que tem tornado o monolugar instável em termos de balanço.

"Vi que tinha perdido um décimo e depois consegui recuperá-lo, mas foi realmente difícil conseguir essa volta. Este é o tipo de coisas que estamos a analisar quando retiramos algum combustível e, de repente, estes pequenos problemas estão a surgir. Mas quando enchemos o carro e praticámos o ritmo de corrida estávamos muito fortes, então espero que continuemos assim para amanhã. A Ferrari está muito próxima [de nós] e não tenho dúvidas de que será uma batalha dura, mas estou entusiasmado!", terminou.



Já Sergio Pérez, que vai partir amanhã da quarta posição da grelha, assume que ainda não conseguiu extrair todo o desempenho que o RB18 tem. "Ainda não conseguimos tirar 100 por cento do carro. Não foi uma qualificação ideal, mas P4 é um bom ponto de partida e espero mesmo que amanhã consigamos fazer uma boa diferença com um bom dia de corrida. [Contente com o ritmo?] Definitivamente. Podem acontecer várias ultrapassagens, espero que consigamos dar uma boa luta à Ferrari e que façamos uma boa corrida para os nossos fãs", revelou.