Verstappen e a relação com Hamilton: «Por vezes odiamo-nos»

A decisão inesquecível da final do Mundial de Fórmula 1 ainda ferve e Max Verstappen falou esta quarta-feira, mais friamente, sobre a rivalidade que travou com o multicampeão Lewis Hamilton. Para o piloto da Red Bull Racing, o ódio é um sentimento presente na relação com o rival da Mercedes."Por vezes odiamos-nos, mas tudo bem. Esse é o espírito competitivo de ambos. Ele é um piloto incrível", começou por referir, citado pela BBC. O neerlandês que se sagrou campeão do Mundo pela primeira vez no último domingo, olhando depois mais concretamente para o que se passou em Abu Dhabi."Ganhámos na pista. As pessoas dizem que foi uma vitória de sorte. Com certeza que sim, a vitória foi de muita sorte, mas também tivemos muito azar ao longo da temporada, caso contrário, o campeonato teria sido decidido muito mais cedo, mesmo com o domínio que a Mercedes tinha no final da temporada. Eu penso: 'Bem, às vezes um pouco de sorte na vida também é bom'", sustentou Verstappen.