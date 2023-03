Verstappen: «É bom ter finalmente um carro que ganha logo desde o começo»

A época de 2023 da Fórmula 1 começou da forma que terminou a anterior, com Max Verstappen a levar o Red Bull a uma vitória sem qualquer contestação no Bahrain , numa tarde que se revelou perfeita para a equipa austríaca, já que Checo Pérez foi segundo e a Ferrari... voltou a dar tiros nos pés com Charles Leclerc. Na análise ao resultado, o holandês fala num começo efetivamente perfeito."Era mesmo isto que sonhávamos e queríamos atingir. Foi um fantástico dia para toda a equipa. Foi um bom arranque para todos, não é a que estejamos acostumados. Estamos muito felizes, mas vamos continuar a trabalhar. Creio que, no meu caso, o primeiro 'stint' foi o mais importante, pois consegui abrir uma vantagem. Assim que a tive, tive apenas de seguir o plano traçado. E resultou bem. O carro parece funcionar em qualquer composto [de pneus], por isso acabou por ser um pouco solitário lá na frente, mas havia sempre coisas para ter em atenção ou afinar, mas no geral estou feliz com a vitória", começou o holandês.Verstappen lembrou o dia para esquecer em 2022, quando no mesmo Grande Prémio ambos os Red Bull desistiram. "O ano passado foi muito desapontante, claro. Acho que a nossa mentalidade também mudou um pouco comparado com outros anos, tanto em relação à forma como trabalhamos como ao desenvolvimento do carro. É bom ter finalmente um carro que ganha logo desde o começo. E também ajuda que não tenha excesso de peso. Está perfeito. Foi um bom arranque, mas também sabemos que ao longo da época temos de continuar o desenvolvimento. Claro que também estamos a trabalhar nisso, mas esperamos que seja mais do que as outras equipas, pois queremos continuar a ter essa vantagem", acrescentou o campeão mundial, que terá como missão dentro de duas semanas defender a liderança do Mundial na Arábia Saudita.