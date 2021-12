Verstappen e os protestos da Mercedes: «Resume aquilo que foi a época»

Inquéritos Max Verstappen foi um justo campeão mundial de Fórmula 1? Sim

O título de campeão do Mundo da Fórmula 1 foi entregue na pista a Max Verstappen, mas a luta segue fora delas, com a Mercedes a mexer-se para apresentar dois protestos ao que sucedeu no GP de Abu Dhabi. Questionado sobre essa situação, o holandês foi curto em palavras, mas deixou a sua bicada... "Não tenho grande coisa a dizer. Acho que acaba por resumir aquilo que foi a época", declarou o holandês, em declarações ao Autosport.Em relação à manobra da polémica, com a marcação cerrada a Lewis Hamilton num período de Safety Car, o novo campeão do mundo justificou-se. "Via que ele estava a ter problemas a aquecer os pneus e eu tinha mais aderência. Por isso consegui ficar bastante perto. Claro que com pneus macios, naquela volta era claro que eu tinha mais aderência, mas tinha também depois da curva 5, com duas longas retas, onde havia chance de ultrapassagem. Foi tudo muito apertado entre nós".