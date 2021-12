E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Max Verstappen não cabia em si de contente depois de garantir o seu primeiro título no Mundial de pilotos da Fórmula 1. O holandês da Red Bull fez uma corrida fantástica, tendo assegurado o triunfo numa impressionante última volta."É inacreditável, lutei durante toda a corrida, tive a minha oportunidade na última volta. É de loucos. Não sei o que dizer, a minha equipa, as pessoas em casa, todos eles merecem. Este ano tem sido incrível", começou por explicar o campeão, que recebeu um abraço de Hamilton."Finalmente houve um pouco de sorte para mim. Obrigado ao Checo, foi um grande trabalho de equipa", prosseguiu.Depois fez uma declaração de 'amor' à Red Bull. "A minha equipa sabe os adoro, podemos fazer isto durante uns 15 ou 20 anos, quero ficar com eles o resto da minha vida. Estou muito feliz."